«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с полузащитником Кобби Майну. Об этом стало известно от журналиста Сэмюэля Лакхерста.

По информации источника, новый договор предусматривает увеличение зарплаты игрока до 150 тысяч фунтов в неделю. В текущем сезоне Кобби Майну провел 25 матчей за команду во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Текущий контракт полузащитника с «красными дьяволами» действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.