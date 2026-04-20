Российский футбольный союз (РФС) назвал судейские бригады на матчи 26-го тура Премьер-лиги.
Центральную игру между «Локомотивом» и «Зенитом» будет обслуживать в качестве главного арбитра Алексей Сухой.
21 апреля (вторник)
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Андрей Иванов.
22 апреля (среда)
«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Плиско; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Кирилл Левников; АVAR — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Зуев.
23 апреля (четверг)
«Акрон» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Анатолий Жабченко; АVAR — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гончар.