Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался по поводу досрочного чемпионства команды в текущем сезоне.

«Я очень рад, доволен нашей командой, тренерами, персоналом и всеми, кто движется в одном направлении. Разумеется, нам ещё есть за что бороться в нынешнем сезоне, это здорово.

Трофеи никогда не достаются легко. Зачастую все ждут, что мы будем их брать каждый год, но это требует упорного труда и самоотверженности. Теперь же нам необходимо завершить сезон на высокой ноте в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг.

«Бавария» завоевала чемпионский титул Германии, набрав 79 очков после 30 туров. Команда забила 109 мячей и пропустила 29.

Этот чемпионский титул стал 35-м для команды из Мюнхена.