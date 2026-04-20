Новым главным тренером сборной Румынии стал легендарный полузащитник Георге Хаджи.

«Румынская федерация футбола объявляет о назначении на пост главного тренера самого яркого представителя румынского футбола в истории страны. Георге Хаджи, символ выдающихся достижений, подписал соглашение на следующие два отборочных цикла с целью вернуть национальную сборную в элиту мирового футбола», — говорится в заявлении федерации на официальном сайте.

Сейчас «Карпатскому Марадоне», который считается самым великим игроком в истории румынского футбола, 61 год. Он уже тренировал сборную в 2001 году и не смог пробиться с ней на чемпионат мира 2002 года.

Также Хаджи известен в качестве главного тренера по работе с «Бурсаспором», «Галатасараем», «Поли Тимишоарой», «Вииторулом» и «Фарулом».

Прежний наставник сборной Румынии Мирча Луческу скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.