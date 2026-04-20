Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери расставил приоритеты команды перед собравшимися журналистами.

«В двух последних домашних матчах в Премьер-лиге мы победили "Вест Хэм" и "Сандерленд", проведя два очень хороших матча. Вот это путь. Премьер-лига — наш главный приоритет, второй — Лига Европы. И в Лиге Европы против "Лилля" и "Болоньи" мы провели фантастические матчи. К нам возвращается уверенность, и мы чувствуем себя комфортно», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

Сейчас бирмингемцы идут четвёртыми в таблице АПЛ с 58 очками. В Лиге Европы «вилланы» добрались до полуфинала, где сразятся с одним из английских клубов — «Ноттингем Форест».