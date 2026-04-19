Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче с «Краснодаром» (2:2).

«Вы всё время говорите, что "Балтика" борется и фолит, но у нас две вынужденные замены в центре поля: Беликову скрутили голеностоп, а Петрову дали по колену. При этом все вроде бы довольны, а жёлтая карточка только одна. У нас люди не смогли продолжить матч. Хотя, будь моя воля, я бы никого не менял и мы играли бы дальше в футбол.

Замены не связаны с предупреждениями? Ни коим образом. Мы играли в футбол. Они разумные ребята и хорошо играют. Вот это мне не нравится, когда человек сам больше всех бьёт, а потом бегает и валяется. Если играешь — играй, а не выпрашивай. Во всяком случае, мы это категорически отрицаем. Когда такие рисовальни идут, у нас свисток не звучит», — отметил Талалаева в эфире «Матч Премьер».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.