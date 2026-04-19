Московский «Спартак» зафиксировал крупнейший чистый убыток среди клубов РПЛ по итогам 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финансовую отчётность команд.
Согласно данным, убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году показатель был на уровне 1,465 млрд рублей, что означает рост отрицательного результата примерно на 149% за год.
Также завершили год с отрицательной финансовой динамикой ряд других клубов: «Сочи» (877,3 млн рублей убытка), «Локомотив» (859,4 млн), «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Пари НН» (7,4 млн).
При этом сообщается, что «Динамо» стало самым прибыльным клубом лиги по итогам 2025 года, показав чистую прибыль в размере 1,25 млрд рублей.