Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

«По правде сказать, ощущения замечательные. Важнее всего было помочь команде успокоиться и сохранить уверенность в себе. Мы понимали, что этот матч будет очень непростым. Рад, что в концовке смогли добыть победу.

Надеюсь, что в оставшихся играх продолжу забивать и помогу команде хотя бы попасть в Лигу чемпионов. Хочу попрощаться с клубом на высокой ноте», — сказал Салах Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 55-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Кристал Пэлас» 25-го апреля.