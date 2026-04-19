Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не согласился с первоначальным предложением о продлении контракта, который истекает летом 2026 года. Эту информацию распространило издание Mundo Deportivo.

Как стало известно, агенты 30-летнего игрока продолжают обсуждать условия нового соглашения с «сине-гранатовыми», так как он намерен продолжить свою карьеру в «блаугране». «Барселона» выразила готовность предложить Кристенсену новый контракт, учитывая его преданность клубу, но условия предполагают значительное снижение заработной платы по сравнению с нынешним уровнем. Отмечается, что футболист также привлекает внимание команд из Италии и Германии.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл 17 матчей. С декабря он восстанавливается после частичного повреждения передней крестообразной связки левого колена.