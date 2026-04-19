Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга горько плакал в раздевалке после удаления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3), где он был удален с поля через 25 минут после выхода на замену. Об этом информирует Marca.

Согласно источнику, игроки «Реала» были крайне возмущены судейством в матче, но увидев подавленного Камавинга, быстро успокоились. Французский полузащитник выглядел так, будто понимал, что его ошибка могла решить исход встречи. Игроки «сливочных» выразили ему свою поддержку.

Камавинга осознает, что его имя фигурирует в трансферных списках «Реала».