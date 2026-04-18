Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итог матча против «Пари НН» (1:1).

Ролан Гусев globallookpress.com

«Конечно, такие матчи нужно выигрывать, забивать. Даже нечего сказать. Какие‑то оправдания, девизы, лозунги, объяснения просто неуместны.

Мы не можем по три‑четыре в каждом матче забивать. "Пари НН" подошел один раз, мы пропустили гол и не смогли отыграться.

Что с Рубенсом? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.