«Челси» не исключает возможность расставания с полузащитником Энцо Фернандесом, сообщает The Guardian.

Энцо Фернандес globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб готов рассматривать предложения по 25-летнему аргентинцу, при этом одним из направлений работы на трансферном рынке может стать усиление центра поля. В числе потенциальных целей синих называется хавбек «Борнмута» Алекс Скотт.

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года за 121 млн евро, а его действующее соглашение рассчитано до лета 2032 года.

Ранее футболист заявлял о желании жить в Мадриде, после чего, по сообщениям СМИ, был временно отстранён главным тренером Лиамом Росеньором на два матча.