Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался по итогам матча против «Акрона» (1:1).

«Начали мы очень здорово, но у нас были некоторые проблемы с прессингом, на экваторе первого тайма у нас были хорошие моменты на контратаках. Во втором тайме не сказать, что мы владели инициативой. Что касается концовки, то мы уже полностью владели инициативой, активно доставляли мяч в штрафную, были завершения, но, к сожалению, мяч не пересек линию ворот. По картинке игра во втором тайме близка к моему идеалу.

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы всё было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Еще удивительно, что когда мы забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: "Ну что ж, давайте еще этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол". Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре, при наличии VAR — это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».