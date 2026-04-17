«Ланс» одержал победу над «Тулузой» (3:2) в матче 30-го тура французской Лиги 1.
У гостей голы записали на свой счет Кристиан Кассерес на 6-й минуте и Сени Кумбасса на 13-й минуте.
В составе «Ланса» отличились Сауд Абдулхамид на 61-й минуте, Адриен Томассон на 67-й минуте и Исмаэло Ганью на 90+2-й минуте.
Результат матча
0:1 Кристиан Кассерес 6' 0:2 Сени Кумбасса 13' 1:2 Сауд Абдул Хамид 61' 2:2 Адриен Томассон 67' 3:2 Ismaelo Ganiou 90+2'
Ланс: Робин Риссер, Маланг Сарр, Артур Масуаку (Самсон Байду 85'), Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон (Андрия Булатович 85'), Флорьян Сотока (Флорьян Товен 73'), Уэсли Саид (Аллан Сент-Максимен 56'), Райан Фофана (Одсонн Эдуард 56'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид
Тулуза: Гийом Рест, Уоррен Каманзи, Расмус Николайсен, Сени Кумбасса, Чарли Крессвел (Джибриль Сидибе 72'), Янн Гбоу, Алексис Восса (Марио Сауэр 76'), Кристиан Кассерес, Арон Дённум (Джейсен Расселл-Роу 64'), Эмерсонн да Силва (Dayann Methalie 64'), Сантьяго Идальго (Папе Диоп 46')
Жёлтые карточки: Артур Масуаку 45' — Марио Сауэр 88'
Красная карточка: Янн Гбоу 17' (Тулуза)
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 62 очками в активе. «Тулуза» — на 10-й позиции с 37-ю баллами.