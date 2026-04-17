«Ланс» одержал победу над «Тулузой» (3:2) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

У гостей голы записали на свой счет Кристиан Кассерес на 6-й минуте и Сени Кумбасса на 13-й минуте.

В составе «Ланса» отличились Сауд Абдулхамид на 61-й минуте, Адриен Томассон на 67-й минуте и Исмаэло Ганью на 90+2-й минуте.

Результат матча

Ланс Ланс 3:2 Тулуза Тулуза

0:1 Кристиан Кассерес 6' 0:2 Сени Кумбасса 13' 1:2 Сауд Абдул Хамид 61' 2:2 Адриен Томассон 67' 3:2 Ismaelo Ganiou 90+2'

Ланс: Робин Риссер, Маланг Сарр, Артур Масуаку ( Самсон Байду 85' ), Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон ( Андрия Булатович 85' ), Флорьян Сотока ( Флорьян Товен 73' ), Уэсли Саид ( Аллан Сент-Максимен 56' ), Райан Фофана ( Одсонн Эдуард 56' ), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид

Тулуза: Гийом Рест, Уоррен Каманзи, Расмус Николайсен, Сени Кумбасса, Чарли Крессвел ( Джибриль Сидибе 72' ), Янн Гбоу, Алексис Восса ( Марио Сауэр 76' ), Кристиан Кассерес, Арон Дённум ( Джейсен Расселл-Роу 64' ), Эмерсонн да Силва ( Dayann Methalie 64' ), Сантьяго Идальго ( Папе Диоп 46' )

Жёлтые карточки: Артур Масуаку 45' — Марио Сауэр 88'

Красная карточка: Янн Гбоу 17' (Тулуза)