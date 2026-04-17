«Ланс» одержал победу над «Тулузой» (3:2) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

Адриен Томассон — автор гола в ворота «Тулузы» globallookpress.com

У гостей голы записали на свой счет Кристиан Кассерес на 6-й минуте и Сени Кумбасса на 13-й минуте.

В составе «Ланса» отличились Сауд Абдулхамид на 61-й минуте, Адриен Томассон на 67-й минуте и Исмаэло Ганью на 90+2-й минуте.

0:1 Кристиан Кассерес 6' 0:2 Сени Кумбасса 13' 1:2 Сауд Абдул Хамид 61' 2:2 Адриен Томассон 67' 3:2 Ismaelo Ganiou 90+2'
Ланс:  Робин Риссер,  Маланг Сарр,  Артур Масуаку (Самсон Байду 85'),  Матьё Юдоль,  Мамаду Сангаре,  Адриен Томассон (Андрия Булатович 85'),  Флорьян Сотока (Флорьян Товен 73'),  Уэсли Саид (Аллан Сент-Максимен 56'),  Райан Фофана (Одсонн Эдуард 56'),  Ismaelo Ganiou,  Сауд Абдул Хамид
Тулуза:  Гийом Рест,  Уоррен Каманзи,  Расмус Николайсен,  Сени Кумбасса,  Чарли Крессвел (Джибриль Сидибе 72'),  Янн Гбоу,  Алексис Восса (Марио Сауэр 76'),  Кристиан Кассерес,  Арон Дённум (Джейсен Расселл-Роу 64'),  Эмерсонн да Силва (Dayann Methalie 64'),  Сантьяго Идальго (Папе Диоп 46')
Жёлтые карточки:  Артур Масуаку 45'  —  Марио Сауэр 88'
Красная карточка:  Янн Гбоу 17' (Тулуза)

После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 62 очками в активе.  «Тулуза» — на 10-й позиции с 37-ю баллами.