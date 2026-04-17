Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что все вопросы по будущему нападающего Артёма Дзюбы в клубе будут решать по окончании сезона.

Артём Дзюба globallookpress.com

«По Артёму Сергеевичу мы вернёмся в конце сезона — ровно так же, как и по другим футболистам, у которых заканчиваются контракты. Все сценарии возможны, результаты переговоров будут зависеть от многих факторов. Ко всем относимся по‑человечески, и это человеческое отношение взаимно: футболисты так же относятся к нам. Любое предложение, которое у него будет возникать, будем обсуждать», — сказал Клюшев в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

За тольяттинский клуб 37‑летний Дзюба играет с 2024 года. В этом сезоне он провёл за «Акрон» во всех турнирах 22 матча, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

В 25‑м туре команда сыграет на выезде с «Рубином» 18 апреля. Пока «Акрон» идёт на 12‑м месте с 22 очками.