Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отметил, как изменилась игра «Спартака» после прихода главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Специалист возглавил московский клуб в январе 2026 года.

Ранее красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся с ЦСКА.

«Карседо ищет оптимальные сочетания. Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут. Им нужен центральный нападающий. В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить. Команда успокоилась. Вокруг нее спокойно, тишина, а в игре появился баланс», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».