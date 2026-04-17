Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отметил, как изменилась игра «Спартака» после прихода главного тренера Хуана Карлоса Карседо.  Специалист возглавил московский клуб в январе 2026 года.

Ранее красно-белые вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся с ЦСКА.

«Карседо ищет оптимальные сочетания.  Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут.  Им нужен центральный нападающий.  В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить.  Команда успокоилась.  Вокруг нее спокойно, тишина, а в игре появился баланс», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».