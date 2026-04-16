Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Сесар Монтес
«У "Оренбурга" крепкая команда.  В российском чемпионате в принципе нет проходных соперников.  Готовимся к серьезному матчу.  Знаем, что они могут навязать нам свою игру.  Нам нужно показать свой футбол, выложиться на сто процентов.  Мы едем туда за тремя очками», — цитирует Монтеса пресс‑служба «Локомотива».

«Локомотив» с 45 очками занимают третье место в РПЛ, «Оренбург» (20) идет 15‑м в турнирной таблице.  Матч состоится 18 апреля в Оренбурге.