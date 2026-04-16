Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«У "Оренбурга" крепкая команда. В российском чемпионате в принципе нет проходных соперников. Готовимся к серьезному матчу. Знаем, что они могут навязать нам свою игру. Нам нужно показать свой футбол, выложиться на сто процентов. Мы едем туда за тремя очками», — цитирует Монтеса пресс‑служба «Локомотива».

«Локомотив» с 45 очками занимают третье место в РПЛ, «Оренбург» (20) идет 15‑м в турнирной таблице. Матч состоится 18 апреля в Оренбурге.