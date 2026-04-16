Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пылал эмоциями после победы своего клуба по сумме двух матчей в Лиге чемпионов над португальским «Спортингом».

Микель Артета globallookpress.com

«Это очень важный момент. Войти в число четырёх полуфиналистов — отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей. Выйдя в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз подряд, мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», — цитирует ВВС главного тренера «канониров».

«Арсенал» на своём поле в ответной игре сыграл вничью со «Спортингом» (0:0), но прошёл дальше за счёт победы в Лиссабоне (1:0). В полуфинале ему предстоит противостояние с «Атлетиком».