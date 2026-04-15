Греческий клуб ПАОК намерен продлить контракт с российским полузащитником Магомедом Оздоевым. Текущее соглашение игрока с командой истекает летом 2026 года.

Как сообщили Sport24 источники, близкие к ситуации, Магомед Оздоев обсудил с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди возможность продления контракта. На данный момент стороны достигли предварительной договоренности о его продлении еще на один сезон. Шансы на то, что Оздоев продолжит выступать за клуб из Салоников, оцениваются как очень высокие.

33-летний футболист присоединился к ПАОКу в 2023 году и за это время провел 135 матчей, забив 17 голов и отдав 9 результативных передач.