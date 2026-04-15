Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«У нас преимущество лишь в один гол, ход встречи может пойти по любому сценарию. С "Реалом" всегда тяжело играть, но мы немного сильнее, а еще на нашей стороне будет атмосфера домашнего стадиона. Начнем эту игру в хорошем положении, но нам нельзя становиться самоуверенными, ведь ранее все уже видели, как "Реал" наносит ответный удар. И все же мы верим в себя!» — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1. Ответный матч состоится 15 апреля в Мюнхене.