Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру своей команды в текущем календарном году.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Мы очень разочарованы. 2026 усложнил нам сезон. Мы прожили великолепные шесть месяцев, а этот год стал тяжёлым для нас. После трех побед подряд мы думали, что сможем подняться на третью строчку. Футбол сказал нам, что мы сделали недостаточно для этого. Надо много работать, чтобы быть в тройке», — приводит слова Челестини «Советский спорт».

«Армейцы» с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.