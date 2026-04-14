Легендарный английский защитник Джон Терри вместе с компаньонами приценивается к покупке клуба «Колчестер», сообщает издание The Sun.

В настоящее время этот клуб играет в Лиге 2 (четвёртый по рангу английский дивизион).

Сумма сделки по приобретению «Колчестера» может составить около £ 14 млн. При этом акций у 45-летнего Терри на руках будет достаточно для принятия стратегических решений в рамках управления клубом.

Сам бывший футболист воодушевлён приобретением клуба и уже несколько раз появлялся на его базе в Эссексе.

Сейчас «Колчестер» идёт на 13‑й строчке в Лиге 2.