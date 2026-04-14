Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал претензии «Барселоны» к качеству поля на стадионе «Метрополитано».

«Они высказывали недовольство по разным причинам, но УЕФА подтвердил, что все соответствует стандартам. Для меня это просто пустые разговоры. Мы уверены в победе, как и всегда, когда тренируемся под руководством Симеоне», — отметил Сересо в интервью As.

Сегодня в Мадриде состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами. В первой игре «Атлетико» одержал победу на стадионе «Камп Ноу» со счетом 2:0.

Накануне тренировки главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство представителям УЕФА, указав на высокую траву и чрезмерную сухость газона на стадионе «Атлетико».