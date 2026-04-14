Бывшая звезда «Баварии» Арьен Роббен очень лестно высказался о работе Венсана Компани в мюнхенском клубе.

globallookpress.com

«Сейчас "Бавария" выглядит как настоящая команда.  Венсан Компани проделал очень хорошую работу.  Они быстро атакуют и переходят в оборону.  Именно это характеризует команду высшего уровня — то, как они вместе возвращаются в защиту и отступают.  Сейчас всё работает как надо, каждый знает свою роль.  У них есть чёткий план, они превосходят соперника практически в каждой игре», — цитирует знаменитого голландца сайт «Баварии».

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» в гостях победила «Реал» со счётом 2:1.  Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.  Также команда близка к завоеванию очередного чемпионского титула в Бундеслиге.