Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своих впечатлениях от выступлений за клуб.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Играть за "Реал" для меня — как дар судьбы. Это возможность жить своей мечтой: участвовать в топовых матчах, быть частью величайшего клуба мира. Особенно волнующе выходить на "Сантьяго Бернабеу" — ощущать, что стоишь на одной из лучших арен планеты, в стране, которая заслуженно считается одним из лидеров мирового футбола», — цитирует Мбаппе издание Mundo Deportivo.

Уже завтра, 15 апреля, мадридский «Реал» сразится с «Баварией» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч завершился победой мюнхенцев с результатом 2:1.