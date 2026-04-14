«ПСЖ» выиграл противостояние с общим счетом 4:0 и продолжит защиту своего титула, «Ливерпуль» завершил выступление в Лиге чемпионов. Первый матч завершился победой французского гранда со счетом 2:0.

Россиянин Матвей Сафонов провел весь матч в основном составе парижан и отыграл «на ноль».

Дубль оформил Усман Дембеле , забивший на 72-й и 91-й минутах встерчи.

