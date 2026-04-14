«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:0.
Дубль оформил Усман Дембеле, забивший на 72-й и 91-й минутах встерчи.
Россиянин Матвей Сафонов провел весь матч в основном составе парижан и отыграл «на ноль».
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль0:0ПСЖПариж
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Жереми Фримпонг (Джо Гомес 46'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц, Александер Исак (Коди Матес Гакпо 46'), Уго Экитике (Мохамед Салах 31')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 38'), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 52'), Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра, Жоау Невеш
Жёлтая карточка: Алексис Мак Аллистер 45+1' (Ливерпуль)
«ПСЖ» выиграл противостояние с общим счетом 4:0 и продолжит защиту своего титула, «Ливерпуль» завершил выступление в Лиге чемпионов. Первый матч завершился победой французского гранда со счетом 2:0.