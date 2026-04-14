Хавбек «Реала» Джуд Беллингем очень серьёзно настраивается на ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» и считает её важнейшей для команды в этом сезоне.

globallookpress.com

Напомним, что первая игра в Мадриде завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1.  Вторая встреча пройдёт завтра, 15 апреля, в Мюнхене.

«Является ли этот матч решающим моментом сезона?  Возможно, это и так.  Это очень значимая игра, особенно если учитывать наше положение в Ла Лиге.  Да, завтрашняя игра для нас как финал.  Мы хотим бороться и выиграть Лигу чемпионов.

Мы хотим сражаться за трофей, а не просто смотреть на всё со стороны.  Это решающий матч, мы все осознаём его важность.  Мы приложим все силы для победы.  Самое главное — оставаться в игре.  Будет трудно.  Мы отстаём в счёте лишь по своей вине.  Это будет очень долгий матч.

Любое поражение в Лиге чемпионов — это катастрофа, учитывая нашу ситуацию.  На кону лежит многое, мы должны сыграть качественно.  В этой игре вопрос стоит так: всё или ничего, таков наш настрой.  Мы не собираемся прятаться, хотим верить в себя, других шансов не будет.  Мы должны сыграть и победить», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.