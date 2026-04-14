Хавбек «Реала» Джуд Беллингем очень серьёзно настраивается на ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» и считает её важнейшей для команды в этом сезоне.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Напомним, что первая игра в Мадриде завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1. Вторая встреча пройдёт завтра, 15 апреля, в Мюнхене.

«Является ли этот матч решающим моментом сезона? Возможно, это и так. Это очень значимая игра, особенно если учитывать наше положение в Ла Лиге. Да, завтрашняя игра для нас как финал. Мы хотим бороться и выиграть Лигу чемпионов.

Мы хотим сражаться за трофей, а не просто смотреть на всё со стороны. Это решающий матч, мы все осознаём его важность. Мы приложим все силы для победы. Самое главное — оставаться в игре. Будет трудно. Мы отстаём в счёте лишь по своей вине. Это будет очень долгий матч.

Любое поражение в Лиге чемпионов — это катастрофа, учитывая нашу ситуацию. На кону лежит многое, мы должны сыграть качественно. В этой игре вопрос стоит так: всё или ничего, таков наш настрой. Мы не собираемся прятаться, хотим верить в себя, других шансов не будет. Мы должны сыграть и победить», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.