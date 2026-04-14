Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик и футболисты команды выразили недовольство состоянием травяного покрытия на стадионе «Метрополитано» перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико».

По информации от AS, на предматчевой тренировке немецкий специалист подошел к представителю УЕФА и указал на то, что газон не подстрижен должным образом, что может повлиять на игру футболистов.

Известно, что высокая трава может замедлить перемещение мяча, что затруднит быстрые и точные передачи. Из-за этого каталонским игрокам будет сложнее организовывать атаки в привычном для них стиле. В то же время «Атлетико» может получить тактическое преимущество, так как игра будет проходить в более медленном темпе.

Сегодня в Мадриде состоится матч между «Атлетико» и «Барселоной», который начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой команды Диего Симеоне со счетом 2:0.