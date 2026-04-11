Стало известно, когда Роберт Левандовский, нападающий «Барселоны», примет решение о своем будущем.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным Mundo Deportivo, агент футболиста, Пини Захави, встретился с руководством клуба на этой неделе, чтобы обсудить возможное продление контракта.

«Барселона» готова продлить соглашение с Левандовский на один сезон, но с существенным снижением зарплаты.

Кроме того, у польского форварда есть предложения от «Милана», «Ювентуса», «Чикаго Файр» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Левандовский планирует рассмотреть все варианты и определиться с будущим до конца апреля.