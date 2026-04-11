Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа планирует вернуться на поле к полуфинальным играм Лиги чемпионов, информирует издание The Athletic.

Но для этого «сливочным» сначала надо туда попасть. Полуфиналы намечены на 28–29 апреля, а в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» уступил «Баварии» со счётом 1:2. Ответный поединок пройдёт 15 апреля.

33‑летний Куртуа получил травму мышцы бедра в ответной встрече 1/8 финала турнира против «Манчестер Сити» (2:1) 17 марта, и ранее сообщалось о том, что он выбыл не менее чем на 1,5 месяца. Но восстановление вратаря идёт чуть лучше, чем планировалось.