Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о лазарете команды.

«Состояние Диаша улучшается, но к воскресенью он готов не будет. Возможно, сегодня Стоунз проведёт тренировку в ограниченном режиме, посмотрим. С Ковачичем всё в порядке. Гвардиолу становится лучше, но он всё ещё не близок к возвращению», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

В настоящий момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «горожане» сыграют против «Челси».