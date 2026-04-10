Российский полузащитник «Монако» Александр Головин должен вернуться в строй на следующей неделе.

«У Александра спазм приводящей мышцы. Будем надеяться, что в следующей игре он будет в строю», — сказал агент игрока Александр Клюев «Матч ТВ».

Вчера, 9 апреля, пресс‑служба монегасков объявила, что хавбек получил травму приводящей мышцы бедра и пропустит предстоящую игру 29‑го тура французской Лиги 1 против «Парижа».

Таким образом, Головин должен вернуться на поле в 30‑м туре против «Осера», игра намечена на 19 апреля.