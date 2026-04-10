Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии стал Сильвио Бальдини, такая информация появилась на сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

67‑летний специалист несколько лет успешно тренирует молодёжную сборную итальянцев, и под его руководством главная команда проведёт товарищеские встречи с Люксембургом (3 июня) и Грецией (7 июня).

Напомним, что после того, как Италия не смогла пройти Боснию и Герцеговину в стыковых матчах на чемпионат мира 2026 года, в отставку был отправлен главный тренер Дженнаро Гаттузо.

Бальдини имеет опыт работы также с «Сиеной», «Кьево», «Палермо», «Пармой», «Лечче» и другими клубами.