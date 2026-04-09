«Астон Вилла» одержала победу над «Болоньей» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
В составе «львов» дублем отметился нападающий Олли Уоткинс, отличившись на 51-й и 90+4-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Эзри Конса на 44-й минуте.
Единственный гол у «Болоньи» забил Джонатан Роу на 90-й минуте.
Результат матча
БолоньяБолонья1:3Астон ВиллаБирмингем
0:1 Эзри Конса 44' 0:2 Олли Уоткинс 51' 1:2 Джонатан Роу 90' 1:3 Олли Уоткинс 90+4'
Болонья: Федерико Равалья, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Жоау Мариу, Ремо Фройлер (Николо Камбьяги 90'), Томмазо Побега (Никола Моро 67'), Льюис Фергюсон (Риккардо Орсолини 67'), Федерико Бернардески, Джонатан Роу, Сантьяго Кастро (Йенс Одгор 82')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 88'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Амаду Онана (Ламаре Богард 80'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Леон Бэйли 88')
Жёлтые карточки: Джон Лукуми 14', Томмазо Побега 65' — Морган Роджерс 85'
Ответный поединок между этими командами состоится 16-го апреля в Бирмингеме (Англия).