«Астон Вилла» одержала победу над «Болоньей» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

В составе «львов» дублем отметился нападающий Олли Уоткинс, отличившись на 51-й и 90+4-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Эзри Конса на 44-й минуте.

Единственный гол у «Болоньи» забил Джонатан Роу на 90-й минуте.

Результат матча Болонья Болонья 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эзри Конса 44' 0:2 Олли Уоткинс 51' 1:2 Джонатан Роу 90' 1:3 Олли Уоткинс 90+4' Болонья: Федерико Равалья, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Жоау Мариу, Ремо Фройлер ( Николо Камбьяги 90' ), Томмазо Побега ( Никола Моро 67' ), Льюис Фергюсон ( Риккардо Орсолини 67' ), Федерико Бернардески, Джонатан Роу, Сантьяго Кастро ( Йенс Одгор 82' ) Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 88' ), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Амаду Онана ( Ламаре Богард 80' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс ( Леон Бэйли 88' ) Жёлтые карточки: Джон Лукуми 14', Томмазо Побега 65' — Морган Роджерс 85'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 3 7 Офсайды 1 18 Фолы 15

Ответный поединок между этими командами состоится 16-го апреля в Бирмингеме (Англия).