Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти предложил, чтобы все команды Серии А включали в состав хотя бы одного игрока, которому еще не исполнилось 19 лет.

«Нам нужно защищать таланты, которые рождаются и будут рождаться всегда. Выдвигаю такое предложение: что, если обязать каждую команду Серии А выставлять на поле одного игрока младше 19 лет? Например, тогда нам в "Ювентусе" пришлось бы иметь в наличии четырех игроков и выпускать одного. Четыре молодых игрока в команде — это уже значительное число», — сказал Спаллетти.

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира 2026 года, проиграв в стыковых матчах Боснии и Герцеговине со счетом 1:1 в основное время и 1:4 по пенальти.