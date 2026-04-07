Знаменитый в прошлом игрок и тренер Андрей Кобелев не против снова возглавить «Крылья Советов» и рассмотрит предложение из Самары, если оно ему поступит.

Андрей Николаевич во время работы в Самаре ФК «Крылья Советов»

Сейчас Кобелеву 57 лет. Он был главным тренером «Крыльев Советов» с 2011 по 2012 год, но в основном известен по московскому «Динамо», где был капитаном в бытность игроком, а потом успешно тренировал бело‑голубых.

«Что происходит в "Крыльях" на самом деле, мы не знаем. Конечно, когда команда борется за выживание — с одной стороны, смена тренера напрашивается, с другой стороны, то, как именно это произошло, наводит на нехорошие мысли.

Несмотря на тяжёлый календарь, который будет у "Крыльев", игроки должны сплотиться и, по крайней мере, не вылететь напрямую. Дальше будет шанс зацепиться и не вылететь в переходных матчах. Я не обсуждаю тренеров, не знаю, кто из руководителей принимает решения. Надо знать, что происходит в клубе.

Я всегда говорил, что нужно смотреть намного дальше. Команда останется или команда вылетит — что дальше? Необходима какая‑то стратегия, минимум на три года, чтобы понимать, как правильно двигаться и, исходя из этого, приглашать тренеров, футболистов и так далее.

Если позвонят из Самары — будем разговаривать. Я давно соскучился по тренерской работе, но вижу, что никакого прорыва особо не происходит. К моему сожалению, роль тренера в нашем футболе нивелируется. На первое место выходят околофутбольные люди, которые ничего для футбола не делают, но вместе с руководителями они сейчас в приоритете», — сказал Кобелев «Матч ТВ».

1 апреля в отставку был отправлен Магомед Адиев, пока команду возглавляет один из его помощников — Сергей Булатов. В чемпионате самарский клуб занимает 13‑е место, а в Кубке России вылетел, проиграв дома ЦСКА (2:5).