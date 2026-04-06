Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о приоритетах команды в текущем сезоне.

globallookpress.com

«Конечно, хочется быть повыше в чемпионате, но по большому счёту нет разницы, если не в медалях.  Поэтому Кубок — главная цель и шанс на трофей.  Нам важнее бросить все силы туда. "Краснодар" впечатляет.  Одна из сильнейших атак.  Заметил, что Кордоба стал спокойнее.  Прям неузнаваем в последних играх.  Раньше он тратил эмоции и силы на возмущения, а теперь спокойненько забивает четыре.  Но не бывает такого, что у команды нет слабых сторон.  Будем их вскрывать», — приводит слова Тюкавина Sports.ru.

Напомним, что в финале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» ждет двухматчевое противостояние с «Краснадаром».  В РПЛ москвичи идут седьмыми в турнирной таблице.