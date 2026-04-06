Экс-футболист «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о борьбе за победу текущем сезоне Кубка Англии.

Алан Ширер globallookpress.com

«После вылета из Кубка Англии "Арсеналу" психологически будет невероятно сложно достичь того, к чему он стремится. Меня нисколько не удивит победа "Манчестер Сити" в Кубке Англии, один трофей в этом сезоне они уже взяли. При этом "Ман Сити", как мне кажется, вряд ли станет победителем Премьер-лиги, в Лиге чемпионов у них тоже были проблемы. У "Манчестер Сити" непростой жребий в Кубке, но их опыт позволит им подойти к этой встрече в ранге фаворита. В 1/4 финала они победили "Ливерпуль", у них есть все шансы на трофей», — приводит слова Ширера BBC.

Напомним, что в полуфинале «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет против представителя Чемпионшипа «Саутгемптона».