Бразильский форвард «Сантоса» Неймар рискует получить длительную дисквалификацию — от пяти до 12 игр — из-за сексистских высказываний в адрес арбитра Савио Перейры Сампайо.

Инцидент произошел 3 апреля после победного матча против «Ремо» (2:0) в рамках 9-го тура чемпионата Бразилии.

По информации Sport.es, футболисту вменяют дискриминационное поведение, а также публичную критику судейства. После завершения встречи 34-летний игрок остался недоволен полученной жёлтой карточкой и в интервью позволил себе некорректное сравнение, заявив, что судья «проснулась не в настроении», намекнув на менструальный цикл. Кроме того, он обвинил арбитра в неуважении к футболистам и стремлении оказаться в центре внимания.

Предупреждение за неспортивное поведение Неймар получил на 86-й минуте, и это автоматически приведёт к его отстранению как минимум на один матч — против «Фламенго».

В текущем сезоне бразилец провёл шесть матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и три голевые передачи.