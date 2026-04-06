Зимой калининградская «Балтика» имела трансферное предложение со стороны бразильского «Флуминенсе» по поводу форварда Брайана Хиля, но отклонила его.

«Калининградский клуб отказался от обсуждения возможной сделки по причине того, что "Флуминенсе" сделал предложение после завершения зимнего трансферного окна в России. Это делало невозможным поиск замены. Что касается лета, то "Балтика" будет готова рассмотреть продажу нападающего за сумму от € 5 млн», — сообщает «Чемпионат».

Хиль пополнил состав «Балтики» в январе 2025 года. Всего в этом сезоне он сыграл в РПЛ 23 матча и забил в них 13 мячей. Также у него есть одна голевая передача.