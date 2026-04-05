«Интер» разгромил «Рому» в домашнем матче 31-го тура Серии А со счетом 5:2.
Дублем в составе победителей отличился Лаутаро Мартинес (1', 52'). Еще по голу отметились Хакан Чалханоглу (45+2'), Маркюс Тюрам (55') и Николо Барелла (63').
У гостей забивали Джанлука Манчини (40') и Лоренцо Пеллегрини (72').
Результат матча
ИнтерМилан5:2РомаРим
1:0 Лаутаро Мартинес 2' 1:1 Джанлука Манчини 40' 2:1 Хакан Чалханоглу 45+2' 3:1 Лаутаро Мартинес 52' 4:1 Маркус Тюрам 55' 5:1 Николо Барелла 63' 5:2 Лоренцо Пеллегрини 70'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Маттео Дармиан 58'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Petar Sucic 67'), Пётр Зелиньски, Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 67'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 58')
Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Константинос Цимикас 58'), Зеки Челик, Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 46'), Лоренцо Пеллегрини, Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 64'), Никколо Писилли, Бриан Кристанте, Дониелл Мален
Жёлтая карточка: Никколо Писилли 60' (Рома)
«Интер» набрал 72 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Рома» (54) — шестая.