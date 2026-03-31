Хавбек «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, почему он не покинул клуб.

«Я, честно, никогда не думал, чтобы использовать что-то как вот, условно, клуб, как какой-то трамплин или куда-то перерасти. Мне просто комфортно в этом клубе, на данный момент я в нём нахожусь и находился много лет. Меня, в принципе, всё устраивало.

Да, у нас, может быть, первые сезона три-четыре не прямо всё хорошо шло, но последние годы мы играем в Лиге чемпионов, могли бы дальше проходить. Но я думаю, что последние три года точно можно называть это большим клубом», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Головин играет за французскую команду с лета 2018 года. До этого полузащитник выступал за ЦСКА.

Текущее соглашение Головина с «Монако» истекает летом 2029 года.