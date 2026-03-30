Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Мали.

«Жду, что хоть что‑то в игре появится, выйдут сильнейшие футболисты, не экспериментальный состав, а сильнейший. Но в таком графике тренироваться некогда. Поэтому думаю, что будет мало изменений в игре по сравнению с первым матчем. Да, мы победим, но есть сомнения, что мы получим удовольствие от содержания игры», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.