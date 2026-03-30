Защитник калининградской «Балтики» и сборной Мали Натан Гассама высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

«Для меня большое удовольствие играть за национальную сборную своей страны и играть против сборной России, потому что тут собраны те футболисты, которых я знаю, которые в том числе играют за "Балтику". С большим удовольствием жду завтрашний матч», — цитирует Гассама «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.