Итальянский специалист Роберто Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Стало известно, что «шпоры» подпишут контракт с Де Дзерби на 5 лет. Сейчас клуб и специалист работают над формированием тренерского штаба.

Напомним, что Де Дзерби уже работал в английской Премьер-лиге в «Брайтоне». В нынешнем сезоне специалист возглавлял «Марсель», который покинул в феврале 2026-го года.

Напомним, что 29-го марта пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об увольнении Игора Тудора с поста главного тренера.