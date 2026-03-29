Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:2) в товарищеской встрече.

«В первом тайме мы долго входили в игру, начали немного пассивно.  Нужно отдать должное сопернику — они играли активно, переигрывали нас на флангах.  Нам немного не хватало побед в единоборствах.  Голы пришли после фланговых атак.  В перерыве сказали ребятам продолжать играть, выполнять наш план.  Второй тайм получился более‑менее.

Хотелось бы поблагодарить "Зенит" и болельщиков, которые пришли на стадион.  Атмосфера была шикарной.  Больше бы таких матчей.  Ту нагрузку, которую мы планировали, получили.  Мы нацеливали ребят на то, чтобы попытаться забить как минимум один гол — тогда появилась бы дополнительная энергия.  Ребята продолжали играть, но не хватило качества в завершающей стадии.  Думаю, мы наиграли на один мяч, но не удалось забить», — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов, где занял последнее 36-е место в общей таблице, набрав 1 балл за 8 встреч.