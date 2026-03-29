Атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас принял решение по поводу дальнейшей карьеры.

По данным Caught Offside, 21‑летний аргентинец вернётся в мадридский «Реал», воспитанником которого является и который имеет приоритетное право выкупа.

В стане “сливочных” уже пообещали Пасу важную роль в клубе и верят, что он станет очередной суперзвездой в составе клуба.

Также интерес к игроку проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити», но их уже уведомили о решении аргентинского хавбека.

Для «Реала» клаузула сейчас равна € 9 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 65 млн. В этом сезоне за мадридцев Пас провёл 33 матча, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.