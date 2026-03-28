Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, по данным ESPN, признан самым ценным игроком клуба в текущем сезоне Английской Премьер-лиги.
Хавбек забил 20 результативных мячей, несмотря на необходимость играть на разных позициях, в том числе на правом фланге защиты.
По информации источника, Собослаи показал впечатляющие результаты в каждом матче сезона, неоднократно спасая команду эффектными голами со штрафных ударов и виртуозным выполнением стандартных положений. Он стал примером для подражания и лидером команды.