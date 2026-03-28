Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может быть исключён из состава неаполитанцев из-за последних решений, связанных с его подготовкой.

Форвард покинул расположение национальной команды и пропустит товарищеские матчи с США и Мексикой, решив сосредоточиться на улучшении физической формы, сообщает Sky Sport Italia. Лукаку тренируется в Бельгии с личным тренером, что не было согласовано с клубом.

По информации источника, «Наполи» требует возвращения игрока в команду до 31 марта, иначе футболист будет исключён из состава. Клуб также планирует наложить штраф за самостоятельные действия Лукаку.

В нынешнем сезоне бельгиец провёл семь матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив один гол.