«Ювентус» проявляет интерес к 37-летнему нападающему «Барселоны» и сборной Польши Роберту Левандовскому. По информации Mundo Deportivo, представители туринского клуба наблюдали за форвардом во время полуфинального стыкового матча Польши с Албанией (2:1) за выход на чемпионат мира 2026 года.

Источник отмечает, что «Ювентус» готовится к летнему трансферному окну и планирует делать акцент на привлечении опытных игроков. В поединке с Албанией Левандовский забил один из мячей своей команды.

В текущем сезоне Левандовский провёл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2026 года.